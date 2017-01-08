الإمارات تقرُّ 100% ضريبة على مشروبات الطاقة و للتبغ ..و 50% على الغازية

قال يونس الخوري وكيل وزارة المالية إن ضريبة السلع الانتقائية التي اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على فرضها، ستكون نسبتها 50% بالنسبة للمشروبات الغازية، و100% بالنسبة لمشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

وأوضح أنه سيتم التصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة على السلع الانتقائية من الجهات الرسمية في دول مجلس التعاون الخليجي، ليجري تطبيقها بعد المصادقة وإقرار قوانين خاصة في كل دولة من دول المجلس، ولكنه لم يذكر موعد تطبيق الضريبة في الإمارات.

وأضاف أن قانون السلع الانتقائية يختلف عن قانون القيمة المضافة الذي سيتم تطبيقه بنسبة 5% مع بداية 2018.

و كانت دول مجلس التعاون الخليجي قد اتفقت على فرض ضريبة انتقائية تشمل منتجات المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ، وسيشمل التطبيق دول المجلس كافة.