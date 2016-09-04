الإمارات تعتمد النسخة النهائية لقانون الإفلاس

أقر مجلس الوزراء الإماراتي خلال اجتماعه، اليوم الأحد، النسخة النهائية لقانون الإفلاس، وفقاً لتدوينة على حساب الشيح محمد بن راشد على تويتر.

وطبقاً لحساب بن راشد على تويتر، فإن قانون الإفلاس يهدف لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للاقتصاد، وتسهيل أعمال الشركات التجارية.

واعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم السياسة الوطنية للفضاء، مشيراً إلى أن تستثمر 20 مليار درهم بقطاع تكنولوجيا الفضاء وتهدف لاستكشاف الفضاء قبل العام 2021، بحسب تدوينة بن راشد.

وصادق مجلس الوزراء اليوم على اتفاقية شاملة لخدمات النقل الجوي بين الإمارات وقطر، بالإضافة لعدد من الاتفاقيات الاقتصادية مع عدد من دول العالم، وفقاً لحساب بن راشد.

واعتمد مجلس الوزراء أيضاً اليوم قراراً بمنح تأشيرات دخول من مطارات الإمارات للزوار من الصين، وفقاً لتدوينة بن راشد.

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