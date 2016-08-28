الإمارات تطلق مشروع لقراءة بطاقة الهوية عن طريق الهواتف الذكية

قالت هيئة الإمارات للهوية إنها ستُعلن خلال مشاركتها في الدورة المقبلة من معرض جيتكس 2016 بدبي، عن مشروع قراءة بطاقة الهوية عن طريق الهواتف الذكية التي تستخدم نظامي الأندرويد وIOS.

وأوضح ناصر العبدولي، مدير إدارة دعم مراكز الخدمة في هيئة الإمارات للهوية –حسبما نقلت صحيفة “الخليج”- أن المشروع يهدف إلى تمكين موظفي بعض المؤسسات الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد في الميدان على أرض الواقع مثل مفتشي البلدية ومعلني المحاكم، من قراءة بطاقات هوية العملاء والتأكد من المعلومات الواردة بها.

وتضم بطاقة الهوية شريحة إلكترونية تتضمن البيانات الشخصية لصاحبها لتتم قراءتها آليا في الاستخدامات التي تتطلب إثبات الهوية وتأكيدها، ويكون بعض هذه البيانات مشفراً بحيث لا يُسمح إلا للجهات ذات العلاقة بقراءتها، وذلك لحماية سرية وخصوصية البيانات، ويمكن لهذه الرقاقة أن تخزن معلومات تصل إلى 144 ألف حرف (144KB).

كما تتضمن أحدث تقنيات البطاقات الذكية بما في ذلك الأحرف الدقيقة والحبر فوق البنفسجي والرسم الخطي، وتتمتع بتسع خصائص أمنية تجعل من تزييفها أمراً صعباً جداً، حيث إن هذه الخصائص تتفوق على المعايير المستخدمة حالياً في العديد من البطاقات كبطاقات الائتمان البنكية.

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