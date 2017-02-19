الإمارات تشارك في المعرض الدولي للسياحة في الهند

تشارك دولة الإمارات في فعاليات المعرض الدولي لسوق السياحة الصادرة في الهند ” أو تي أم ” الذي تستضيفه مدينة مومباي خلال الفترة من 21 إلى 23 من شهر فبراير الجاري.

وتأتي مشاركة الدولة من خلال جناح تنظمه وزارة الاقتصاد تحت عنوان ” زوروا الإمارات ” إضافة إلى مشاركة عارضين من أكثر من 18 جهة حكومية ومن القطاع الخاص من المعنيين بخدمات الضيافة والسياحة والطيران.

ويضم وفد الدولة عبد الله صالح الحمادي مدير إدارة السياحة في وزارة الاقتصاد وممثلي دوائر وهيئات محلية منها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وهيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة ودائرة التنمية السياحية في عجمان وهيئة تنمية وتطوير السياحة في رأس الخيمة وهيئة الفجيرة للسياحة والآثار .. إضافة إلى شركة ” طيران الإمارات ” وعدد من الفنادق وشركات الضيافة والسياحة بجانب ميرال – جزيرة ياس أبوظبي ودبي باركس وعيادات كليفلاند والتي تستهدف الترويج لمقومات السياحة العلاجية في الدولة.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في تصريح له إن مشاركة الدولة في معرض سوق السياحة الصادرة في الهند تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده السياحة الهندية من تطور ملحوظ على الصعيد الدولي فضلا عن أنه يعد أحد أهم الأسواق السياحية لدولة الإمارات في إطار الروابط التاريخية بين البلدين على الصعد كافة سياسيا واقتصاديا وثقافيا.

وأشار إلى أن المعرض يمثل منصة دولية متميزة لتعزيز أوجه التعاون السياحي المشترك .. منوها بأن السياحة الهندية مثلت نحو 8.5 في المائة من إجمالي عدد السياحة الوافدة إلى الدولة خلال عام 2016 بإجمالي عدد تجاوز / 2.3 / مليون سائح ونسبة نمو بلغت نحو تسعة في المائة عن معدلات العام الأسبق مدعومة بالجهود المشتركة من الجانبين لتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الحيوية بما يعزز من الروابط الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين.

ولفت معاليه إلى أن النموذج المتميز للتعاون المشترك في مجال الطيران والنقل الجوي وتعزيز الرحلات المباشرة بين البلدين كان له الأثر الملموس في دفع مستويات التبادل السياحي إلى أفاق أكثر تقدما.

من جانبه قال سعادة محمد خميس المهيري وكيل وزارة – مستشار الوزير لشؤون السياحة في وزارة الاقتصاد .. إن الوزارة حرصت على تعزيز جناح الدولة داخل المعرض عبر مشاركة مختلف الجهات المعنية بقطاع الخدمات السياحية والضيافة والطيران على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من المشاركة بالمعرض الدولي في الهند.

وأشار إلى أن السوق الهندي يعد من أهم الأسواق السياحية للدولة والذي نستهدف تعزيز معدلات نموه خلال المرحلة المقبلة بما يخدم توجهات الدولة في تعزيز وتنويع أسواقها السياحية .. لافتا إلى أن المشاركة في معرض “أو تي أم” يتيح منصة مثالية لتبادل المعلومات حول تطورات توجهات السياحة الدولية وفرص استقطاب المزيد من الأسواق السياحية الواعدة .

ووفق البيانات الصادرة عن منظمي المعرض فإن الدورة الحالية تستقطب أكثر من ألف عارض ومشارك يمثلون نحو 50 دولة من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أفضل المنتجات والخدمات والمقومات السياحية في الدول المشاركة .. كما يستعرض أبرز اتجاهات السياحة الصادرة من الهند إذ تمثل الهند أحد أكبر الأسواق المصدرة للسياحة في العالم من خلال عدد سياح تجاوز 20 مليون شخص خلال عام 2015 فيما تعد مدينة مومباي المستضيفة للمعرض من أكبر المدن الهندية المصدرة للسياحة نسبة 33 في المائة من إجمالي عدد السياحة الهندية.