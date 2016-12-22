الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري السنوي لـ”أوابك”

ترأس سعادة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة وفد الدولة إلى الاجتماع الوزاري السنوي للدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط الذي عقد اليوم في القاهرة برئاسة دوله الكويت الشقيقة.

تم خلال الاجتماع التوافق على التمديد لسعادة عباس نقي أمينا عاما للمنظمة لمدة ثلاث سنوات آخرى اعتبارا من يناير ???? إلى جانب اعتماد الميزانية السنوية وبرنامج عمل المنظمة خلال العام ????.

واستعرض المشاركون تقرير المنظمة عن أسواق النفط العالمية وقدم سعادة الأمين العام للمنظمة ايجازا عن مفاوضات التغير المناخي مشيدا بجهود الدول الأعضاء في هذا الموتمر.. فيما تم الاعلان عن الفائزين بجائزه ” أوابك ” السنوية .

وعبر المجتمعون عن تقديرهم لجهود منظمة أوابك وأمينها العام وأعضاء المكتب التنفيذي .

وتقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري المقبل للمنظمة في دولة الكويت الشقيقة خلال شهر ديسمبر