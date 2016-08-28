الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل لشهر سبتمبر

أعلنت وزارة الطاقة في دولة الامارات العربية، اليوم عن أسعار البنزين والديزل الجديدة لشهر سبتمبر القادم.

وقد ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة التي تباع في دولة الإمارات لشهر سبتمبر 2016، وبنسبة 1 % مقارنة بأسعارها خلال أغسطس الجاري، وانخفض سعر الديزل بنسبة 2 %، كما يتضح في الجدول أدناه:

أسعار البنزين والديزل في الإمارات (لتر) أسعار شهر أغسطس أسعار شهر سبتمبر التغير بنزين 98 ممتاز (درهم) 1.73 1.75 + 1 % بنزين 95 خصوصي (درهم) 1.62 1.64 + 1 % بنزين 91 اي بلس (درهم) 1.55 1.57 + 1 % الديزل (درهم) 1.76 1.72 (2 %)

وتم تحرير أسعار الوقود في الإمارات منذ أغسطس 2015، وربطها بمتوسط السعر العالمي، حيث تقوم لجنة مختصة بمراجعة وإعلان الأسعار الجديدة نهاية كل شهر.

تعليقات

comments