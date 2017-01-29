الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل لشهر فبراير القادم

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية اليوم عن أسعار البنزين بأنواعه والديزل الجديدة لشهر فبراير القادم.

وقد ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة التي تباع في دولة الإمارات لشهر فبراير مقارنة بأسعارها خلال شهر يناير بنسبة 5%، في حين ارتفع سعر الديزل بنسبة 3 %، كما يتضح أدناه:

أسعار البنزين والديزل في الإمارات (لتر) أسعار شهر يناير أسعار شهر فبراير التغير بنزين 98 ممتاز (درهم) 1.91 2.0 5 % بنزين 95 خصوصي (درهم) 1.80 1.89 5 % بنزين 91 بلس (درهم) 1.73 1.82 5 % الديزل (درهم) 1.94 2.0 3 %