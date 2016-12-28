الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل لشهر يناير القادم

أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية اليوم عن أسعار البنزين بأنواعه والديزل الجديدة لشهر يناير القادم.

وقد ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة التي تباع في دولة الإمارات لشهر يناير مقارنة بأسعارها خلال شهر ديسمبر بنسب بين 6 و7%، كما ارتفع أيضا سعر الديزل بنسبة 7 %، كما يتضح أدناه:

أسعار البنزين والديزل في الإمارات (لتر) أسعار شهر ديسمبر أسعار شهر يناير التغير بنزين 98 ممتاز (درهم) 1.80 1.91 6 % بنزين 95 خصوصي (درهم) 1.69 1.80 7 % بنزين 91 بلس (درهم) 1.62 1.73 7 % الديزل (درهم) 1.81 1.94 7 %

و فقد قررت دولة الإمارات تحرير أسعار مشتقات الوقود من البنزين والديزل، وربط سعرها بالأسعار العالمية، بحيث يتم مراجعتها وتحديثها شهريا من قبل لجنة مختصة تم تشكيلها من قبل وزارة الطاقة الإماراتية.