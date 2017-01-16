الإمارات : تخفيضات على أسعار مئات السلع بنسبة 50 %

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن منافذ البيع الكبرى والجمعيات التعاونية، ستشهد تخفيضات سعرية تصل إلى 50% على مئات السلع الغذائية والاستهلاكية خلال الفترة من الأول من مارس وحتى الأول من أبريل المقبلين.

وأوضح النعيمي، أن ذلك بمناسبة فعاليات “اليوم الخليجي لحماية المستهلك 2017″، مبينا أنه تم الاتفاق مع منافذ البيع والجمعيات التعاونية الكبرى، على أن تشمل التخفيضات، عدداً كبيراً من السلع، وأن تتركز العروض على سلع رئيسية.

وأكد النعيمي أن أسواق الدولة تشهد مزيداً من الاستقرار في الأسعار، ووفرة الكميات اللازمة من مختلف السلع، لاسيما الاستراتيجية منها، فضلاً عن تزايد العروض الترويجية والتخفيضات.