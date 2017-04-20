“الإمارات” تخفض رحلاتها إلى 5 محطات أميركية

أكدت طيران الإمارات أنها سوف تخفض أعداد رحلاتها إلى خمس من أصل 12 محطة تطير إليها في الولايات المتحدة الأميركية. واعتباراً من 1 مايو و23 مايو على الترتيب، ستقوم بخفض أعداد الرحلات إلى فورت لودرديل وأورلاندو من رحلة يومية إلى خمس رحلات أسبوعياً لكل منهما.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: «اعتباراً من 1 مايو و2 يونيو على الترتيب، سنقوم بخفض أعداد رحلاتنا إلى سياتل وبوسطن من رحلتين يومياً إلى رحلة يومية واحدة لكل منهما. واعتباراً من 1 يوليو، سنخفض عدد رحلاتنا إلى لوس أنجلوس من اثنتين يومياً إلى رحلة واحدة يومياً».

وأضاف المتحدث أن طيران الإمارات اتخذت هذه القرارات على أساس تجاري، بعد تراجع الطلب على السفر إلى الولايات المتحدة نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الأميركية، والتي كان لها تأثير مباشر في اهتمام المستهلكين والطلب على السفر جواً إلى الولايات المتحدة.

حيث شملت الإجراءات التشديد في منح تأشيرات الدخول وتشديد التفتيش الأمني، وعدم السماح للمسافرين باصطحاب أجهزتهم الإلكترونية في قمرات الركاب على الطائرات.