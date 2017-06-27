الإمارات تخفض أسعار البنزين والديزل لشهر يوليو

أعلنت وزارة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن أسعار البنزين والديزل في الدولة، وذلك لشهر يوليو القادم.
وشهدت الأسعار الجديدة انخفاضا بنسبة 5.1 % في بنزين 98 ممتاز و بنسبة 5.4% في بنزين 95 خصوصي و بنسبة 5.6 % في بنزين 91 إي بلس ، و 3.2 % للديزل كما يتضح أدناه:
أسعار البنزين والديزل في الإمارات (لتر)
أسعار شهر يونيو
أسعار شهر يوليو
التغير
بنزين 98 ممتاز (درهم)
1.96
1.86
( 5.1 % )
بنزين 95 خصوصي (درهم)
1.85
1.75
( 5.4 % )
بنزين 91 إي بلس (درهم)
1.78
1.68
( 5.6 % )
الديزل (درهم)
1.90
1.84
( 3.2 % )