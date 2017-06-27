الإمارات تخفض أسعار البنزين والديزل لشهر يوليو

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أعلنت وزارة الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن أسعار البنزين والديزل في الدولة، وذلك لشهر يوليو القادم.

وشهدت الأسعار الجديدة انخفاضا  بنسبة 5.1 % في بنزين 98 ممتاز و بنسبة 5.4% في بنزين 95 خصوصي و بنسبة 5.6 % في بنزين 91 إي بلس ، و 3.2 % للديزل كما يتضح أدناه:

أسعار البنزين والديزل في الإمارات (لتر)

أسعار شهر يونيو

أسعار شهر يوليو

التغير

بنزين 98 ممتاز (درهم)

1.96

1.86

( 5.1 % )

بنزين 95  خصوصي (درهم)

1.85

1.75

( 5.4 % )

بنزين 91 إي بلس (درهم)

1.78

1.68

( 5.6 % )

الديزل (درهم)

1.90

1.84

( 3.2 % )

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Tags:أسعارالإماراتبنزين
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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