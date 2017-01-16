الإمارات: تحسّن مناخ الاستثمار يقفز بودائع العملة المحلية

أكدت مصادر المصرف المركزي أن عام 2016 شهد تنامياً كبيراً في حجم الودائع بالدرهم في ظل إقبال ملحوظ على الاحتفاظ بالودائع بالعملة المحلية، وهو التوجه المتصاعد الذي تم رصده خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وقفز إجمالي حجم الودائع بالدرهم إلى 928.46 مليار درهم مستحوذة على 70.6 % من إجمالي الودائع بالدولة التي لا تشمل الودائع فيما بين المصارف والتي بلغت 1.32 تريليون درهم في نهاية نوفمبر، مقابل 922.66 مليار درهم ودائع بالدرهم بنهاية شهر أكتوبر الماضيين بنسبة 70.52 % من الإجمالي البالغ 1.31 تريليون درهم ومقابل 914.77 مليار درهم بنهاية 2015 بنسبة 71.56 % من الإجمالي البالغ 1.28 تريليون درهم ومقابل 906.42 مليارات درهم بنهاية نوفمبر 2015 بنسبة 72.46 % من الإجمالي البالغ 1.25 تريليون درهم.