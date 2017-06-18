الإمارات تحتل المركز 35 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي 2017

حلت دولة الإمارات في المركز الـ 35 عالميا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2017 متقدمة بستة مراكز على المؤشر من المركز 41 العام الماضي، كما حافظت على صدارتها في المركز الأول عربيا.

وأوضحت نتائج المؤشر التي تم إطلاقها رسميا في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف،أن الإمارات أحرزت تقدما مهما في عدد من المحاور من أبرزها رأس المال البشري والبحوث والمخرجات الإبداعية.

ويقيس “مؤشر الابتكار العالمي” في نسخته العاشرة لهذا العام الأداء الابتكاري لـ 127 بلدا واقتصادا تمثل 92.5 % من إجمالي سكان العالم والنسبة العظمى من الناتج الإجمالي العالمي.

ويعتمد المؤشر مقاييس مفصلة عبر مرتكزين رئيسيين هما “مدخلات ومخرجات الابتكار” ويتضمنان 81 مؤشرا فرعيا تقدم رؤية شاملة حول مختلف مجالات الابتكار من أبرزها الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والبحث والتطوير وتطور الأعمال التجارية وتطور الأسواق والبنية التحتية والمؤسسات ورأس المال البشري حيث يسهم المؤشر في تحسين طريقة قياس الابتكار، وقد حققت الإمارات تقدما في مجمل هذه المؤشرات والمحاور الفرعية

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