الإمارات تحافظ على المركز 12 عالمياً بمؤشر تكنولوجيا المعلومات

أكدت الهيئة العـــامة لتنظيم قطاع الاتصالات التزامها بمسؤوليتها في توفير أفضل التقنيات لقــطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، بوصفها المسؤولة عن تطوير البنية التحتية للقطاع، بهدف خدمة مشاريع بقية القطاعات، وتمكينها من أداء دورهــا، وتطوير ابتكاراتها، استنادا إلى القدرات التقنية والتكنولوجية المتاحة، التي تعتبر العصب الحيوي لبقية القطاعات، للارتقاء بأدائها، وتطبيق الابتكارات النوعية على أرض الواقع.

حيث حافظت دولة الإمارات على المركز 12 عالمياً في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمي، وفقاً لنتائج مؤشر الابتكار العالمي 2016 التي أعلن عنها قبل أسبوعين بمؤتمر صحفي في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، وكانت الدولة قد حققت المركز الأول عربيا والـ41 عالمياً من حيث أداؤها الشامل في مؤشر الابتكار العالمي.

مستهدف

ويعتبر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي حققت الدولة ضمنه المركز الـ12 على مستوى العالم، أول المؤشرات المستهدفة ضمن المؤشر الرئيس الذي يعرف بمؤشر البنية التحتية، أحد المؤشرات الرئيسة السبعة التي يستند إليها تقرير الابتكار العالمي عند قياس مستوى الابتكار في كل دولة.

فرعية

ويشمل مؤشر البنية التحتية العديد من المؤشرات الفرعية الأخرى، أهمها مدى وصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي تقدمت فيه الدولة من المركز 31 عالمياً العام الماضي إلى المركز 26 عالمياً العام الجاري.

كما يشمل المؤشر مدى الاستخدام لتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي تقدمت فيه الدولة من المركز 21 عالميا العام الماضي إلى المركز 20 عالمياً العام الجاري، فيما حافظت الدولة على مركزها الـ12 و13 عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية الحكومية، ومؤشر المشاركة الإلكترونية على التوالي.

ريادة

وقال حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات:

«تتقدم دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو الريادة العالمية في الابتكار، من خلال بناء الكوادر الوطنية الشابة التي تمتلك مهارات وروح الابتكار، وتطوير المواهب والقدرات الوطنية وتشجيعها على الابتكار، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف لجعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم في 2021».

تعليقات

comments