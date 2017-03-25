الإمارات تتيح للمسافرين استخدام أجهزتهم اللوحية لاخر لحظة قبل الصعود إلى الطائرات

تبدا طيران الإمارات تقديم خدمة مجانية جديدة تتيح لركابها استخدام كمبيوتراتهم المحمولة وأجهزتهم اللوحية حتى أطول وقت ممكن قبيل صعودهم إلى الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وسوف يتمكن ركاب طيران الإمارات المسافرون إلى الولايات المتحدة عبر دبي من استخدام كمبيوتراتهم المحمولة والأجهزة اللوحية خلال القطاع الأول من رحلاتهم وصولاً إلى دبي وخلال انتظارهم لمواصلة رحلاتهم في مطار دبي الدولي.

وينبغي عليهم بعدئذ الإفصاح عن الأجهزة التي بحوزتهم وتسليمها إلى موظفي الخدمات الأرضية على بوابات السفر قبل صعودهم إلى الطائرات.

وسوف يتم تغليف الأجهزة بعناية تامة داخل صناديق، وتحميلها في عنبر الشحن، لتجري إعادتها إلى أصحابها لدى وصول الرحلات عند حزام الأمتعة. ولن يتم فرض أي رسوم على هذه الخدمة.

وقالت طيران الامارات في بيان لها: ينبغي على العملاء إدراك أنه سيكون هناك تفتيش دقيق لجميع الأمتعة اليدوية على جميع الرحلات الجوية المتجهة من دبي إلى الولايات المتحدة، لذا يجب عليهم التأكد من تخزين جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو غيرها من الأجهزة المحظورة في أمتعة الشحن عند إنهاء إجراءات سفرهم على الكاونترات في دبي. كما ينبغي عليهم الإفصاح عن أجهزتهم قبل التفتيش الأمني على البوابات لتجنب التأخير.

واعتباراً من اليوم السبت، 25 مارس، لن يسمح للمسافرين إلى الولايات المتحدة من مطار دبي الدولي بحمل أي جهاز إلكتروني أكبر من هاتف خلوي أو هاتف ذكي، باستثناء الأجهزة الطبية، في مقصورة الطائرة. وينبغي على المسافرين وضع هذه الأجهزة الإلكترونية في أمتعة الشحن.

وتسري التوجيهات الأمنية الجديدة، الصادرة عن إدارة أمن النقل الأميركية TSA، على جميع ركاب الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الركاب العابرون (الترانزيت).

ولا ينطبق ذلك على المسافرين الذين يلتحقون برحلات طيران الإمارات من ميلانو وأثينا، أو رحلات الإمارات من وإلى أي وجهة أخرى