“الإمارات” تتيح استخدام الأجهزة حتى بوابات الصعود للطائرات

أظهر المسافرون عبر مطاري أبوظبي ودبي قدرة على التأقلم مع قرار الحظر الأميركي.

وبدأ مطار دبي الدولي أمس تطبيق منع استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية الإلكترونية على متن الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة، الذي يشمل سبع دول عربية وتركيا. بينما قامت طيران الإمارات بشرح الإجراءات للمسافرين.

ويصادف بدء تطبيق القرار عطلة نهاية أسبوع التي تشهد اكتظاظاً في المطار الذي يستقبل أكبر عدد من المسافرين في العالم.

ويشهد المطار مرور 1,1 مليون مسافر بين يومي الجمعة والأحد الذي يصادف عطلة الربيع، حسبما أعلنت نائب رئيس المطار المكلفة شؤون الإعلام أنيتا مهرا. وأعلنت طيران الإمارات أنها ستقدم خدمة مجانية تتيح للمسافرين إلى الولايات المتحدة عبر دبي استخدام حواسيبهم وأجهزتهم اللوحية حتى بوابة الصعود إلى الطائرة.وتشغل طيران الإمارات 18 رحلة يومياً من دبي إلى الولايات المتحدة.

وفعلت شركة الطيران التركية الشيء نفسه في المطارات التركية.

وبدا بعض الركاب في دبي مستعدين للتأقلم مع الوضع. وقالت امرأة: «أحضرت معي كتابين. لم أقرأ منذ مدة!». من جانبها قدمت شركة «الاتحاد» لركابها المسافرين إلى الولايات المتحدة خدمة تتيح لهم تجاوز التدقيق والجمارك لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة، إذا سافروا من أبوظبي. وهو المطار الوحيد في العالم الذي يقدم هذه الخدمة. وقالت «الاتحاد» لفرانس برس: «لن يضطروا للانتظار إثر وصولهم إلى الولايات المتحدة».

وقررت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي حظر إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمولة والألواح والألعاب الإلكترونية إلى مقصورات الطائرات المتجهة مباشرة إليها من سبع دول عربية هي الأردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية والمغرب، وتركيا، مشيرة إلى خطر وقوع اعتداءات «إرهابية».

ويشمل القرار أيضاً الأجهزة الإلكترونية التي يتم بيعها في السوق الحرة في مطار دبي، حسبما أعلن مدير المطار بول غريفيث لإذاعة «دبي آي».

وأعلنت طيران الإمارات أنها ستقدم خدمة مجانية تتيح للمسافرين إلى الولايات المتحدة عبر دبي استخدام حواسيبهم وأجهزتهم اللوحية حتى بوابة الصعود إلى الطائرة بعد منع السلطات الأميركية حمل هذه الأجهزة على متن الطائرات المتجهة إليها من بعض الدول اعتباراً من أمس.