الإمارات تتصدر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إنفاق الزوار على مدن الملاهي

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أظهر تقرير صادر عن الرابطة الدولية لمدن الملاهي وأماكن الجذب السياحي “إيابا”، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إنفاق الزوار على مدن الملاهي الترفيهية.

وحسب التقرير فمن المتوقع أن يتضاعف الإنفاق على مدن الملاهي في دولة الإمارات 6 مرات من 106 ملايين دولار في عام 2016 وصولاً إلى 637 مليون دولار في 2020.

من جانبه قال أندرو كالثورب الرئيس التنفيذي لشركة “كوند بروتيغو” إن مدن الملاهي في دولة الإمارات باتت حريصة على الاستفادة من تقنية الإدارة الفورية للمعلومات من أجل إثراء المتعة الترفيهية التي يحظى بها زوارها.

وأضاف أنه سيتمكن الملايين من زوار مدن الملاهي من استخدام تطبيقات الهواتف المتحركة للتعرف إلى أوقات الانتظار الخاصة بركوب الألعاب وحجز أدوارهم بناء عليها، في حين يمكن للمشغلين تحديد أسعار لأوقات الذروة وأخرى لخارج تلك الأوقات.

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Tags:إنفاقالإماراتالملاهي
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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