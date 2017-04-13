الإمارات تتصدر حجوزات غالاكسي S8و S8+ المسبقة

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قال طارق صباغ رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة لدى سامسونغ الخليج للإلكترونيات، إن دولة الإمارات تصدرت عالمياً الحجوزات المسبقة لهاتفي «غالاكسي S8، S8+» بالنسبة لعدد السكان.

مشيراً إلى أن نسبة الحجوزات المسبقة للهاتفين منذ إتاحتها في 1 أبريل الجاري وصلت حتى الآن إلى ضعفي نسبتها بالمقارنة مع حجوزات هاتفي «غالاكسي7 S إيدج، وS7» العام الماضي.

وستبدأ شركة «سامسونغ» تسليم «غالاكسي S8، S8+» في الإمـارات في 21 أبريل الجاري لأصحاب الحجز المسبق، بعدما فتحت الشركة باب الحجز للهاتفين في الفترة بين 1 و 15 أبريل 2017.

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Tags:سامسونغطارق صباغغالاكسي
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