الإمارات الـ 21 عالمياً في تنافسية تعريفة “الإنترنيت الثابت”

أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة بتراجع ترتيب الإمارات في مؤشرين رئيسين من مؤشرات التنافسية لقطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات لعام 2016 والصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي”دافوس”، وهما “تعريفة الإنترنيت الثابت”، و”مؤشر سعر دقيقة المتحرك”.

وأوضحت الهيئة أن الإمارات تراجعت 24 مركزاً في مؤشر سعر دقيقة المتحرك بنظام الدفع مقدماً إلى المرتبة 41 عالمياً لعام 2016، مقارنة مع المرتبة 16 خلال عام 2013.

وتراجعت الإمارات عالمياً 21 مركزاً في “تعريفة الإنترنيت الثابت” خلال العام الماضي، لتحتل المركز 120 عالمياً بعد أن كانت بالمركز 99 عالمياً خلال عام 2013.

وعزت الهيئة تراجع ترتيب الدولة في تعريفة الإنترنيت الثابت، ومؤشر سعر دقيقة المتحرك إلى اعتماد المنتدى الاقتصادي العالمي على معلومات غير محدثة أثناء إعداد التقرير بالنسبة للأسعار في الفئتين، لافتة إلى أن الاسعار انخفضت في فترات لاحقة.

وتقدمت الهيئة في 15 مؤشراً رئيسياً، أبرزها استخدام تكنلوجيا الاتصالات وفاعلية الحكومة وتأثير المعلومات والاتصالات في الوصول إلى الخدمات الحكومية.