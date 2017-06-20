“الإمارات العالمية للألمنيوم” تطلق مسابقة للروبوتات

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إطلاق مسابقة الروبوتات الأولى، وهي تحدي لتصنيع الروبوتات بين طلاب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الإمارات لتصنيع روبوت لمواجهة التحديات التي تواجه مصاهر الألمنيوم التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وتعتمد المسابقة على تنظيم تحدّ بين طلبة الجامعات لتصميم وبناء وتشغيل روبوت مستقل قادر على تبطين خلايا الإنتاج التي يتم فيها صهر الألمنيوم.

وتعمل الشركة حالياً بشكل وثيق مع الأكاديميين لتحويل أحدث الأفكار العلمية إلى تكنولوجيا عملية يتم تطبيقها في المواقع الصناعية ومصاهر الشركة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطلب الشركة فيها من فرق طلابية المشاركة في مسابقة مفتوحة للتكنولوجيا. وستقدم الشركة التمويل اللازم للفرق التي ستشارك في التحدي، بالإضافة إلى تقديم جائزة للفريق الفائز.

وقال عبد الله كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: نسعى من خلال تقديم هذه المسابقة المفتوحة الأولى أن نجد حلولاً لتحديات التكنولوجيا العملية التي نواجهها، بالإضافة إلى رغبتنا بتوطيد علاقاتنا مع الجامعات في الإمارات.

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