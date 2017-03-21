“الإمارات العالمية للألمنيوم” تخطط لطرح أولي

قالت مصادر لرويترز إن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أحد أكبر خمس منتجين للمعدن في العالم، دعت البنوك إلى المنافسة على دور في طرحها العام الأولي المزمع.

وذكرت المصادر أن الطرح الأولي قد يتم في وقت لاحق هذا العام سواء في سوق دبي أو بورصة أبوظبي.

تأسست الإمارات العالمية للألمنيوم في 2013 حين اندمجت شركتا دبي للألمنيوم (دوبال) والإمارات للألمنيوم (إيمال) في أبوظبي. وبلغت القيمة السوقية للشركة 15 مليار دولار وقت الاندماج.

والإمارات العالمية للألمنيوم مملوكة لشركة المبادلة للتنمية (مبادلة) التابعة لحكومة أبوظبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية. وتقول مصادر مصرفية إن مبادلة، التي اندمجت في الآونة الأخيرة مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، تراجع استثماراتها عقب هبوط أسعار النفط وقد تشهد مزيدا من التعديلات في استراتيجيتها.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لعدم الإعلان عن هذه المعلومات حتى الآن إنه تم إرسال طلب بتقديم مقترحات بخصوص الطرح الأولي إلى البنوك وإن تقديم العروض كان مقررا الأسبوع الماضي.

وذكر مصدر مصرفي أن بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني ومصرفا أمريكيا من بين المنافسين على الاضطلاع بدور في الطرح.

وأشار مصدران آخران إلى أن الإمارات العالمية للألمنيوم تعمل مع بنوك لتحديد تقييم الشركة وحجم الطرح الأولي مع إدراج الأسهم في الإمارات العربية المتحدة سواء في سوق دبي المالي أو سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال أحد المصدرين إن فريقا من مبادلة يعمل على الإعداد للطرح.

وأحجمت الإمارات العالمية للألمنيوم وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني عن التعليق. ولم يتسن على الفور الوصول إلى مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية للحصول على تعقيب.

كانت الإمارات العالمية للألمنيوم، التي تورد الألومنيوم إلى 300 عميل في أكثر من 60 دولة، قالت الشهر الماضي إنها حققت زيادة نسبتها 10 بالمئة في صافي الربح عام 2016 ليصل إلى 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار) رغم انخفاض الإيرادات.