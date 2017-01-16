“الإمارات العالمية للألمنيوم” تبتعث 10 مهندسين إماراتيين إلى السعودية

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن ابتعاث 10 من المهندسين الإماراتيين الشباب لمدة خمسة أشهر إلى شركة “معادن” في المملكة العربية السعودية.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن الهدف من الابتعاث هو إكساب المهندسين الخبرة العملية اللازمة لتشغيل مصفاة الطويلة للألومينا، البالغة تكلفتها الاستثمارية 11 مليار درهم إماراتي.

وأوضحت الشركة أن المبتعثين سيشغلون وظائف المصفاة الجديدة في أقسام الإنتاج والصيانة وهندسة العمليات، وكذلك في مختبر مصفاة الطويلة للألومينا.

يشار إلى أن مصفاة الطويلة للألومينا، المملوكة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أول مصفاة للألومينا في الإمارات، ومن المقرر أن تساهم بنحو مليار درهم سنويا من إجمالي الناتج المحلي الإماراتي للألومينا وستنتج مليوني طن من الألومينا سنويا، وتهدف إلى التقليل من اعتماد الدولة على الألومينا المستوردة.