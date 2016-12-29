الإمارات :الجازولين يرتفع 6.1% والديزل 7.2%

ترتد أسعار الجازولين والديزل في محطات التوزيع بالدولة نحو الارتفاع مجدداً خلال شهر يناير المقبل، حيث ترتفع ما بين 11 فلساً للجازولين بنسبة 6.1%، و13 فلساً للديزل بنسبة 7.2%. وأعلنت لجنة تسعيرة الوقود في وزارة الطاقة عقب اجتماعها أمس برئاسة الدكتور مطر النيادي وكيل الوزارة تسعيرة الوقود لشهر يناير التي يبدأ تطبيقها الأحد المقبل.

ووفقاً للتسعيرة الجديدة يرتفع سعر لتر الجازولين 98 (سوبر) إلى 1.91 درهم بزيادة قدرها 11 فلساً وبنسبة 6.1% مقارنة بشهر ديسمبر الجاري الذي سجل 1.80 درهم.

كما يرتفع سعر الجازولين 95 (خصوصي) إلى 1.81 درهم مقارنة بسعر 1.69 درهم بزيادة قدرها 12 فلساً وبنسبة 7.1%، وترتفع أسعار الجازولين 91 ( بلس) من 1.62 درهم لشهر ديسمبر إلى 1.73 درهم لشهر يناير بزيادة قدرها 11 فلساً وبنسبة 6.8%، كما يرتفع سعر لتر الديزل من 1.81 درهم إلى 1.94 درهم بزيادة قدرها 13 فلساً وبنسبة 7.2%.

وكانت أسعار الجازولين والديزل قد شهدت انخفاضاً خلال شهر ديسمبر الجاري بعد ثلاثة أشهر من الزيادة المتواصلة، حيث تراجعت أسعار الجازولين بمشتقاته الثلاثة والديزل بمقدار نحو عشرة فلوس للتر الواحد لأول مرة معاً طوال شهر ديسمبر الجاري مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

تذبذب

وشهدت أسعار الجازولين والديزل تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض خلال العام الجاري 2016 لأسباب عدة أبرزها تذبذب أسعار النفط الخام على المستوى العالمي إضافة إلى زيادة المعروض من النفط في الأسواق العالمية، وانتهاء عمليات صيانة مصافي التكرير الكبرى، وقلة الطلب على النفط في أوروبا وأميركا بسبب عدم اشتداد برودة الشتاء الماضي، وتباطؤ حركة النقل والتجارة العالمية

وارتدت الأسعار نحو الارتفاع في شهر سبتمبر الماضي، حيث ارتفعت إلى 1.75 درهم للتر الجازولين 98 ثم واصلت الارتفاع إلى أن وصلت إلى 1.90 درهم لشهر نوفمبر ثم عادت للتراجع خلال ديسمبر الجاري ثم عادت للارتفاع لشهر يناير المقبل، وهو الأمر الذي حدث أيضاً مع الديزل.

متوسط

وأكد الدكتور مطر حامد النيادي أنه تم إعلان الأسعار الجديدة لشهر يناير المقبل بناء على متوسط الأسعار العالمية للجازولين والديزل خلال شهر نوفمبر وإضافة مبلغ الكلفة التشغيلية على سعر كل لتر.

يذكر أنه على مدار 18 شهراً هي عمر سياسة تحرير أسعار الوقود في الإمارات لم تتخطى فيها أسعار الوقود سواء جازولين أو ديزل تسعيرة شهر أغسطس 2015 أول شهور تطبيق سياسة التحرير الجديدة.

وتذبذبت الأسعار خلال الفترة من أغسطس 2015 إلى ديسمبر 2016 بين الانخفاض الذي وصلت نسبته 52.7% للديزل و21% للبنزين، والارتفاع المحدود لأسعار لتر الديزل والبنزين الذي لم يتجاوز أسعار أول أشهر التحرير، وشهدت فترة التطبيق لأول مرة في الدولة تراجع أسعار الديزل إلى ما دون أسعار البنزين.