الإمارات: “التأمينات” تزيد ملكيتها في طيران الجزيرة

وصلت نسبة ملكية المؤسسة العامة للتامينأت الاجتماعية الى 6.67% في شركة طيران الجزيرة بزيادة تفوق نصف النقطة المئوية مرتفعة من 6.13%، وذلك بحسب إفصاح تغير الملكية بموقع بورصة الكويت.

تتوزع ملكية طيران الجزيرة بين مجموعة من الملاك الذين تزيد حصتهم على 5% وأبرزهم شركة مشاريع بودي والتي تمتلك 16.9% والبوادي العالمية العقارية والتي تمتلك نسبة تصل الى 9% والاجنة للائتمان للتجارة العامة بنسبة 9.09% وكذلك شركة أولاد جاسم محمد الموسى للتجارة العامة بنسبة 9.23%.

شهد سهم شركة طيران الجزيرة أداء إيجابيا خلال الست جلسات الاولى من شهر يونيو ليرتفع من 452 فلسا الى مستويات 470 فلسا.

كذلك أظهرت قائمة الإفصاح عن كبار الملاك بالبورصة الكويتية خفض صندوق المركز للطاقة من حصة ملكيته في شركة «بترولية» من 10.5% لتبيع 2% من حصتها باسهم الشركة وتصل ملكيتها إلى 8.49%.