الإمارات: استقرار التضخم عند 1.8 % خلال يوليو

استقر مستوى التضخم في الإمارات العربية المتحدة خلال شهر يوليو 2016 عند 1.76 %، وذلك مقارنة بشهر يونيو من نفس العام.

وحسبما أظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني الإماراتي، سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 128.3 نقطة خلال يوليو 2016، مقارنةً بـ 126 نقطة خلال شهر يوليو 2015.

وفيما يلي جدول يبين تطور معدل التضخم منذ بداية عام 2016:

معدل التضخم منذ بداية عام 2016 الشهر التضخم ( % ) يناير 2016 2.55 % فبراير 2.20 % مارس 1.43 % ابريل 1.63 % مايو 1.62 % يونيو 1.76 % يوليو 1.76 %

وسجلت جميع المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة ارتفاعا خلال شهر يوليو لهذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام 2015، بإستثناء مجموعتي “الإتصالات” و”الترويح والثقافة”. وكانت مجموعتا “الملابس والأحذية” و”التعليم” الأكثر ارتفاعا بنسبة 4.7% و 3.8% على التوالي. ويبين الجدول التالي أهم التغيرات في المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لسعر المستهلك، وفقا للبرنامج طبقا لسنة أساس 2007 الذي يقسمها إلى 12 مجموعة رئيسية بين يوليو 2015م و يوليو 2016م: التغير في المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لسعر المستهلك (يوليو 2015/ 2016) المجموعات الرئيسية التغير (%) الأغذية والمشروبات غير الكحولية + 0.62 % المشروبات الكحولية والتبغ + 0.04 % الملابس والأحذية + 4.68 % السكن والمياه والكهرباء والغاز + 2.70 % التجهيزات والمعدات المنزلية + 0.28 % خدمات الصحة + 0.53 % خدمات النقل + 0.99 % الاتصالات (0.15 %) الترويح والثقافة (0.10 %) التعليم + 3.78 % المطاعم والفنادق + 0.69 % السلع والخدمات المتنوعة + 0.12 %

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