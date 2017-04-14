“الإسكان”: طرح كراسات الشروط لبناء 110 آلاف وحدة سكنية

قال ماجد الحقيل وزير الإسكان، إن الوزارة تعتزم طرح كراسات في برنامج البيع على الخارطة “وافي” لبناء 110 آلاف وحدة سكنية، في شهر يوليو المقبل.

وبين على هامش لقاء مع مسؤولي الغرفة التجارية بمنطقة جازان، حسبما أوردت صحيفة “الاقتصادية”، أن الوزارة سوف تساعد المستثمر في السيولة المقدمة وضمان شراء 10 إلى 20 % من وحدات المشروع.

من جهة أخرى قال الحقيل إن قطاع التمويل العقاري المصرفي يعد ضئيلا، وأن المصارف والمؤسسات التمويلية الأخرى تعمل على تقديم منتجين فقط هما “الإيجار والمرابحة” في ظل أن 90 % من المواطنين يتجهون إلى البناء الشخصي، مشيرا إلى وجود خلل في قدرة تلك المصارف والمؤسسات التمويلية على معالجة ذلك.