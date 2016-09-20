“الإسكان السعودية “: لا صحة لتأجيل المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء

نفت وزارة الإسكان السعودية تأجيل المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستبدأ بعد انتهاء المرحلة الحالية وهي سنة بعد إصدار قرارات دفع الرسوم.

ويأتي هذا النفي بعد تقرير صحفي قال إن وزارة الإسكان تتجه إلى تأجيل الموعد الزمني لانطلاق المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء المقرر تطبيقه في نوفمبر المقبل، لأجل غير مسمى.

وتعد المرحلة الثانية من نظام رسوم الأرضي البيضاء تشمل الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.

وكانت الوزارة قد حددت النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام، وحددت 13 ربيع الأول 1438 هـ كآخر موعد لأصحاب الأراضي لتسجيل أراضيهم.

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