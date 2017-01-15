“الإسكان السعودية” تعلن تخصيص وتوزيع 270 ألف منتج سكني

ينتظر أن تعلن وزارة الإسكان السعودية اليوم الاحد، عن تخصيص وتوزيع حوالي 270 ألف منتج سكني خلال الفترة المقبلة، ما بين فلل وقطع أراض وقروض عقارية.

كما يعتزم صندوق التنمية العقاري الاعلان عن 85 ألف قرض بالتعاون مع البنوك المحلية ضمن برامج وآلية جديدة، وذلك ضمن حزمة المنتجات التي ستعلن عنها الوزارة اليوم.

وكان صندوق التنمية العقاري قد دعا مؤخرا جميع المواطنين المسجلة أسماؤهم بقوائم الانتظار أو من صدرت لهم الموافقة بضرورة تحديث بياناتهم من خلال البوابة الالكترونية للصندوق كشرط اساسي للاستفادة من البرامج الجديدة للصندوق.