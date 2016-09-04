“الإسكان السعودى “: 261 مليون م2 الأراضي البيضاء في الرياض وجدة والدمام

قال المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، إن مجموع مساحات الأراضي غير المطورة داخل النطاق المستهدف من الوزارة في كل من الرياض وجدة والدمام يبلغ 261 مليون م2.

وبين المديهيم أنه سيتم دراسة المواقع الأخرى ذات الاكتظاظ السكني لتكون ضمن المرحلة التالية من البرنامج، مشيراً إلى أن تم حصر جميع الأراضي الفضاء في المملكة وليست البيضاء فقط ولم يتم تقييمها حتى الآن.

وقال إنه من المزمع الإعلان عن تطبيق الرسوم في مكة المكرمة والمدينة المنورة منتصف ربيع الأول المقبل.

تعليقات

comments