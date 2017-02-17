الإسترليني ينخفض عقب تراجع مبيعات التجزئة البريطانية

تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع خلال الشهر الماضي، وهو ثالث انخفاض لها للشهر الثالث على التوالي، حيث شكل تسارع التضخم ضغطًا على إنفاق المستهلكين.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم، إن حجم البضائع المباعة في المتاجر وعبر المواقع الإلكترونية تراجع بنسبة 0.3% خلال يناير/ كانون الثاني بعد تراجعه بنسبة 2.1% في ديسمبر/ كانون الأول، ومقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع نسبته 1%.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة حتى يناير/ كانون الثاني، انخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.4%، وهو أسوأ أداء ربع سنوي منذ عام 2013.

وتشير هذه البيانات إلى الهدوء الذي طال ترقبه من قبل المحللين في إنفاق الأسر مع تآكل القدرة الشرائية للعملة المحلية، ما يهدد الاقتصاد البريطاني الذي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الاستهلاكي في دعم النمو.

وعقب صدور البيانات، انخفض الإسترليني أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.55% إلى 1.2419 دولار، في تمام الساعة 12:56 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.