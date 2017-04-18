الإسترليني ينخفض أمام الدولار

محا الجنيه الإسترليني مكاسبه أمام الدولار وانخفض من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، قبيل خطاب رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” والذي أعلن عنه بشكل مفاجئ اليوم.

وتراجع الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.30% إلى 1.2528 دولار، في تمام الساعة 12:49 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 1.2615 في وقت سابق من التعاملات، وهو أعلى مستوى له منذ السابع والعشرين من مارس/ آذار.

وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، إن “تيريزا ماي” ستدلي بتصريحات –غير مجدولة- في وقت لاحق من اليوم.

وما زالت العملة البريطانية أقل بنحو 16% أمام الدولار عما كانت عليه قبل التصويت لصالح انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران.