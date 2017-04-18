الإسترليني ينخفض أمام الدولار

share on:

محا الجنيه الإسترليني مكاسبه أمام الدولار وانخفض من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، قبيل خطاب رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” والذي أعلن عنه بشكل مفاجئ اليوم.

وتراجع الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.30% إلى 1.2528 دولار، في تمام الساعة 12:49 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس 1.2615 في وقت سابق من التعاملات، وهو أعلى مستوى له منذ السابع والعشرين من مارس/ آذار.

وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية، إن “تيريزا ماي” ستدلي بتصريحات –غير مجدولة- في وقت لاحق من اليوم.

وما زالت العملة البريطانية أقل بنحو 16% أمام الدولار عما كانت عليه قبل التصويت لصالح انسحاب البلاد من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  انخفاض أسعار النفط مع صدور بيانات غير رسمية
Tags:أسعارالإسترلينيالدولار
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

share
  • /

الإسترليني ينخفض أمام الدولار

share
  • /

أسعار الذهب تتراجع من أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أشهر

خام الحديد يهبط لأدنى مستوياته

الدولار يستقر أمام أغلب العملات الرئيسية

share on: