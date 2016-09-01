الإسترليني يصعد أمام اليورو والدولار

ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار في تعاملات الخميس لليوم الثاني على التوالي، عقب صدور بيانات أظهرت تحسناً قوياً في قطاع التصنيع في المملكة المتحدة، في إشارة على نمو الثقة في الاقتصاد البريطاني رغم قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب مؤسسة “ماركيت” ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة إلى 53.3 نقطة خلال أغسطس/ آب مقارنة بالقراءة المعدلة عند 48.3 نقطة في يوليو/ تموز، وكذلك أعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى وصوله لـ49 نقطة فقط.

وصعد الإسترليني أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.8% إلى 1.3246 دولار في تمام الساعة 12:33 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعد أمام اليورو الذي انخفض بنسبة 1% إلى 0.8406 جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى له أمام العملة الأوروبية الموحدة خلال أربعة أسابيع.

تعليقات

comments