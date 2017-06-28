الإسترليني يرتفع أمام الدولار

ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال تداولات الأربعاء عقب تصريحات رئيس بنك إنجلترا “مار كارني” خلال حدث ينظمه البنك المركزي الأوروبي بالبرتغال.

وصرح “كارني” اليوم إنه من الممكن ان يدعم رفعا لمعدل الفائدة مشددا على محدودية السماح بارتفاع معدل التضخم قليلا أعلى المستهدف.

وتأتي تعليقات “كارني” وسط انقسام داخل لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بشأن رفع معدل الفائدة حيث أعربت “كريستين فوربس” و”إيان ماكافيرتي” و”مايكل سوندرز” عن دعمهم لرفع الفائدة من انخفاضها القياسي الحالي عند 0.25% لمعالجة ارتفاع التضخم.

وقبيل تصويت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا في وقت لاحق هذا الشهر، كانت الأسواق تتوقع عدم وجود أي رفع للفائدة حتى عام 2019.

وأضاف “كارني” أن أي خفض للتيسير الكمي أو اتلخلي عنه ربما يصبح ضروريا سوف يعتمد على النمو الاستهلاكي وتوزانه مع مكونات الطلب الأخرى مثل استثمارات الأعمال والأجور وتكاليف وحدة العمالة بالنسبة للشركات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.2926 مقابل الدولار في تمام الساعة 06:41 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.