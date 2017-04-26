الإسترليني يتراجع مقابل اليورو والدولار

hنخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو اليوم وسط ترقب لصدور بيانات الناتج الإجمالي المحلي البريطاني للربع الأول يوم الجمعة في أسبوع تسيطر عليه حتى الآن الأحداث في منطقة اليورو.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل اليورو أمس، حيث ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة لليوم الثاني بعد تقدم “إيمانويل ماكرون” في سباق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وقد ظل بالقرب من تلك المستويات اليوم منخفضا بنسبة 0.12 % إلى 0.8499 جنيه لكل يورو، وفي مقابل الدولار انخفض الإسترليني بنسبة 0.12 % ليصل إلى 1.2822 دولار وذلك في تمام الساعة 2:25 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وبالإضافة إلى بيانات الناتج المحلى يوم الجمعة، يبحث المستثمرون عن الأخبار الجديدة المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث ستجتمع رئيسة الوزراء البريطانية مع رئيس المفوضية الأوروبية “جان كلود جونكر” والمفاوض الأعلى للاتحاد الأوروبي “ميشيل بارنييه” في لندن اليوم الأربعاء.