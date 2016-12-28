الإسترليني يتراجع مقابل الدولار

تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى أدنى مستوياته خلال ما يقرب من شهرين عقب صدور بيانات أظهرت تمسك البريطانيين بالسيولة النقدية خوفاً من حالة عدم اليقين التي تمر بها البلاد.

وانخفض الإسترليني أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.4% إلى 1.2223 دولار، في تمام الساعة 03:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو أدنى متسوى له منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال اتحاد المصرفيين في المملكة المتحدة في بيان له الأربعاء، إن البريطانيين أصبحوا أكثر تمسكاً بالسيولة النقدية لمواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تمر بها البلاد.

وأظهرت بيانات الاتحاد، نمو الودائع الشخصية بنسبة 4.8% على أساس سنوي خلال نوفمبر/ تشرن الثاني، لتحقق ارتفاعاً بمقدار 32.4 مليار إسترليني (39.7 مليار دولار) خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الذي أوشك عن نهايته، مقارنة بـ19.8 مليار إسترليني خلال نفس الفترة من العام الماضي.