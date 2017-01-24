الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

عمق الجنيه الإسترليني خسائره أمام الدولار واليورو عقب قرار المحكمة العليا في المملكة المتحدة والذي ألزم الحكومة البريطانية بالحصول على موافقة البرلمان قبل بدء إجراءات “بريكست”.

وتراجع الإسترليني مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.70% إلى 1.2449 دولار، فيما تراجع أمام اليورو بنسبة 0.30% إلى 0.86157 إسترليني، في تمام الساعة 02:02 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة اليوم بضرورة تصويت البرلمان على تفعيل الحكومة للمادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت المحكمة أيضاً إلى أن حكومتي آيرلندا الشمالية وأسكتلندا لا يحق لهما النقض على قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.