الإحصاء: 7.7مليار درهم صافي دخل البنوك في أبوظبي

أظهر تقرير صادر عن مركز إحصاء أبوظبي اليوم الأربعاء، أن مجموع صافي الدخل للبنوك العاملة في إمارة أبوظبي التجارية والإسلامية بلغ 7.71 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2016 بارتفاع نسبته 2.2% مقارنة بالربع نفسه من عام 2015.

وبحسب تقرير ، فإن الدخل الصافي للبنوك التجارية شكل حوالي 85.2% من مجموع صافي الدخل لجميع البنوك في حين أن النسبة الباقية كانت من نصيب البنوك الإسلامية بحوالي 14.8%.

وتابع التقرير أن الارتفاع في الإيرادات الإجمالية للبنوك التجارية بالربع الثاني من عام 2016 نتج عن الارتفاع في دخل الاستثمار 13.6%، ونمو الدخول الأخرى 4.9%، كما تراجع صافي الدخل من الفوائد 2.7%، أما البنوك الإسلامية فحققت صافي دخل 18.5% خلال الفترة مقارنة بالربع الثاني من عام 2015.

ولفت تقرير الإحصاء إلى أن معدل الفوائد على الودائع لأكثر من سنة ارتفع من 1.09% بالربع الثاني من عام 2015 إلى 1.10% لنفس الفترة من عام 2016 بنسبة 0.5%، بينما انخفض معدل الفوائد على القروض الشخصية المصرفية من 9.82% إلى 9.81% خلال فترات المقارنة.

وبحسب التقرير، ارتفع معدل الفوائد على القروض التجارية من 7.64% بالربع الثاني من عام 2015 إلى 7.67% للفترة ذاتها من عام 2016. أما السحب على المكشوف فقد ارتفع من 8.99% إلى 9.00% خلال فترات المقارنة.

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