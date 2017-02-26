” الأهلي القطري” يُكمِل عملية طرح سندات جديدة بقيمة 500 مليون دولار

أعلن البنك الأهلي عن إتمام عملية إصدار شريحة جديدة لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية وذلك من ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 1.5 مليار دولار.

بلغ مُعدَّل العائد على السندات الآجلة لخمس سنوات 3.5% بعد تسجيل فائض في الإكتتاب من المستثمرين. لقد تم منح السندات المصدرة تصنيف إئتماني A2 من قبل شركة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة.

صرَّح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي قائلاً: “نحن مسرورون لإتمام عملية الإصدار الثانية بنجاح، وهو ما يعبر عن إستمرار التأييد الدولي والثقة التي تضعها مجموعة متنوعة من المؤسسات الاستثمارية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا في دولة قطر والبنك الأهلي. إن مشاركة ما يزيد عن 170 مؤسسة رائدة قد أدى إلى فائض اكتتاب بمقدار 4 أضعاف. لقد تلقينا الدعم الكبير من قبل البنوك المنظمة ومدراء الإكتتاب وهي المؤسسة العربية المصرفية ABC، بنك باركليز، بنك أتش اس بي سي، ميزوهو،QNB كابيتال وبنك ستاندر شارترد.”

وعلق السيد صلاح مراد، الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: “إن ردود الفعل تجاه عملية التمويل بعد الحملة الترويجية التي لاقت نجاحاً كبيراً في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا كانت باهرة، وقد حققنا هدفنا بتنويع قاعدة التمويل وتعزيز وجودنا في تلك المناطق. إن التنوع الجغرافي للمستثمرين كان جيداً، حيث حصل مستثمرو الشرق الأوسط على نسبة (34%) آسيا بنسبة (33%) أوروبا بنسبة (31%) ومستثمرون آخرون بنسبة (2%). لقد قمنا بتحسين هيكل التمويل المستقر للبنك وكذلك الامتثال لمتطلبات اتفاقية بازل III، مما عزز إمكانيات وقدرات البنك على النمو المستقر.”