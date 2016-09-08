الأسواق الإماراتية تنهي أخر جلساتها قبل العيد باللون الأخضر

أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي جلسة نهاية الأسبوع على ارتفاع طفيف بنقطة واحدة عند مستوى 3519 نقطة، وسط تراجع قيم التداولات إلى 261 مليون درهم مقارنة بجلسة أمس.

وشهدت الجلسة الختامية اغلاق 12 سهما على ارتفاع، بينما تراجع 13 سهما، وأغلق 10 أسهم على استقرار عند نفس مستويات الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “شعاع كابيتال” الأكثر ارتفاعا بـ 5.7% عند 0.820 درهم، بحجم تداولات 38.3 مليون سهم.

كما صعد سهم “سوق دبي المالي” بنحو 0.8% عند 1.35 درهم، بتداولات بلغت 1.8 مليون سهم.

وارتفع سهم “أرابتك” بـ 0.7% عند 1.51 درهم، بتداولات 18.4 مليون سهم.

وأغلق سهم “إعمار العقارية” أكبر شركة تطوير عقاري في دبي، بارتفاع قدره 0.6%% عند 7.15 درهم، بحجم تداولات بلغت 6.4 مليون سهم.

وفي ناسداك دبي، ارتفع سهم “موانئ دبي العالمية” بنسبة 0.2 % مغلقا عند 18.55 دولار، وبتداولات بلغت 40 ألف سهم.

في المقابل، تضمنت قائمة الأكثر انخفاضا سهم “دريك اند سكل” بنسبة تراجع بلغت 2.3% عند 0.514 درهم، بأحجام تداولات 53 مليون سهم.

سوق أبو ظبي للأوراق المالية:

أنهى المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية جلسة اليوم على صعود بـ 0.2%، مغلقا عند مستوى 4516 نقطة، وسط قيم التداولات بنحو 135 مليون درهم.

وأغلق سهم “اشراق العقارية” بنسبة 1.2% عند مستوى 0.82 درهم، تلاه “بنك أبوظبي التجاري” بنسبة ارتفاع 0.9% عند 6.43 درهم، ومن ثم سهم “اتصالات الإمارات” بـ 0.5% عند 19.85 درهم.

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