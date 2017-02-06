الأسواق الإماراتية تكتسي بالأخضر مستهل تداولات الأسبوع

أقفل سوق دبي المالي اليوم مرتفعا بنسبة 1.2 % عند مستوى 3691 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 851 مليون درهم.

ومن أصل 35 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة، بينما تراجعت أسهم 12 شركة، وبقيت 4 على ثبات.

وتصدر الأسهم المتداولة سهم جي اف اتش الذي عكس اتجاهه الهابط إلى ارتفاع بنسبة بسيطة 0.4 % عند 2.80 درهم وبتداولات بلغت 132 مليون سهم، بعد أن أعلنت الشركة نتائج 2016، وتوصية توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال.

وارتفع سهم أمانات بنسبة 4.2 % عند 1.22 وبتداولات بلغت 58 مليون سهم.

كما ارتفع سهم سوق دبي بنحو 4 % عند 1.33 درهم، وبتداولات بلغت 33 مليون سهم.

وتلقى السوق دعما قويا من ارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 2.7 % عند 7.50 درهم، بعد إعلان الشركة تفاصيل تعويضات فندق العنوان.

سوق أبوظبي للأوراق المالية:

وأقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم مرتفعا بنسبة 0.7 % عند مستوى 4522 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 285 مليون درهم.

وارتفع سهم بنك الخليج الأول بنحو 1.6 % عند 12.95 درهم، ودعم مؤشر السوق.

كما ارتفعت الأسهم العقارية ومنها سهم إشراق المرتفع بفلس واحد عند 1.13 درهم، وسهم الدار المرتفع بأكثر من 2 % عند 2.59 درهم.