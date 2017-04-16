الأسواق الإماراتية تكتسي بالأحمر مستهل تداولات الأسبوع

أقفل سوق دبي المالي اليوم على تراجع قوي بلغت نسبته 1.6 % عند مستوى 3453 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 293 مليون درهم.

ومن أصل 37 شركة تم تداول أسهمها اليوم، تراجعت أسهم 32 شركة، بينما ارتفعت أسهم شركتين فقط، وبقيت 3 على ثبات.

وهبط سهم أرابتك القابضة بالنسبة القصوى عند 0.811 درهم، وبتداولات عالية بلغت 64 مليون سهم.

كما تراجع سهم دريك آند سكل بنسبة 7.3 % عند 0.420 درهم، وبتداولات بلغت 48 مليون سهم.

وانخفض سهم سوق دبي بأكثر من 4 % عند 1.17 درهم، وبتداولات قاربت 15 مليون سهم.

وارتفع سهما أمانات وأرامكس بنسبة 1 % و 1.5 % على التوالي عند 5.33 درهم و1.08 درهم.

سوق أبوظبي للأوراق المالية:

وأقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية منخفضا بنسبة 0.6 % عند مستوى 4489 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 125 مليون درهم فقط.

وانخفض سهم إشراق العقارية بنسبة فاقت 3 % عند 1.12 درهم، وبتداولات بلغت 17 مليون سهم.

وحال سهم أبوظبي الوطني (الأول) بارتفاعه بنحو 1 % عند 10.75 درهم، دون انزلاق السوق لانخفاض أكبر.