الأسواق الإماراتية تكتسي بالأحمر مستهل تداولات الأسبوع

أقفل سوق دبي المالي اليوم على تراجع بنسبة 1.1 % عند مستوى 3678 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 912 مليون درهم.

ومن أصل 38 شركة تم تداول أسهمها اليوم، انخفضت أسهم 26 شركة، بينما ارتفعت أسهم 8 شركات، وبقيت 5 على ثبات.

وأكثر الأسهم تداولا سهم الاتحاد العقارية المنخفض بنسبة 0.9 % عند 1.14 درهم، وبتداولات بلغت 200.5 مليون سهم.

وعكس سهم أرابتك اتجاهه إلى تراجع بنسبة 0.7 % عند 1.48 درهم، وبتداولات بلغت 110 ملايين سهم.

وانخفض سهم دريك آند سكل بنسبة 3.6 % عند 0.530 درهم، وبتداولات بلغت 112 مليون سهم.

ومن أبرز الأسهم المرتفعة سهم هيتس تيليكوم المرتفع بنحو 5 % عند 0.787 درهم، وبتداولات بلغت 96 مليون سهم.

سوق أبوظبي للأوراق المالية:

وأقفل سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم منخفضا بنسبة 0.1 % عند مستوى 4678 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 331 مليون درهم.

وأكثر الأسهم تداولا اليوم سهم إشراق العقارية الذي قلص مكاسبه إلى نحو 3 % عند 1.06 درهم، وبتداولات بلغت 105 ملايين سهم.

وواصل سهم أسماك ارتفاعه القوي رغم تراجعه صباحا، وأقفل بمكاسب نسبتها 7 % عند 4.47 درهم.

وانخفض سهم رأس الخيمة العقارية بنحو 3 % عند 0.74 درهم، وبتداولات بلغت 23 مليون سهم.