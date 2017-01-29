الأسواق الإماراتية تستهل تداولات الأسبوع باللون الأحمر

استهل المؤشر لسوق دبي المالي أول تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 0.95 % مغلقا عند مستوى 3666 نقطة، وسط انخفاض في قيمة التداولات بلغت إجماليا 773 مليون درهم.

أما على صعيد الأسهم فقد شهدت جلسة اليوم انخفاض 23 سهما من الأسهم المتداولة، أبرزها سهم ” مجموعة جي اف اتش” بنسبة 9.8 % مغلقا عند 2.30 درهم، وبتداولات بلغت 130 مليون سهم.

تبعه سهم “الإتحاد العقارية” بنسبة 3.6 % مغلقا عند 1.08 درهم، وسط تداولات بلغت 18 مليون سهم.

وانخفض سهم “أرابتك القابضة” بنسبة 2.9 % مغلقا عند مستوى 1.33 درهم، وسط تداولات بلغت 16 مليون سهم.

كما تراجع سهم “دبي إكس بي إنترتينمنتس” بنسبة 0.8 % مغلقا عند 1.19 درهم، وبتداولات بلغت 91 مليون سهم.

وأقفل سهم “إعمار العقارية” أكبر شركة تطوير عقاري في دبي على تراجع بنسبة 0.7 % عند 7.55 درهم، وبتداولات بلغت 3.5 مليون سهم.

وفي ناسداك دبي انخفض سهم “موانئ دبي العالمية” بنسبة 1 % مغلقا عند 19.21 دولار وبتداولات بلغت 40 ألف سهم.

سوق أبو ظبي للأوراق المالية:

استهل المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق أول تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.81 % مغلقا عند مستوى 4587 نقطة، وسط تداولات بلغت إجماليا 224 مليون درهم.

وتصدر سهم “أسماك” الأسهم المتراجعة بنسبة 9.9 % مغلقا عند 2.92 درهم، وبتداولات بلغت 6.4 مليون سهم.

كما تراجعت أسهم كل من “إشراق العقارية” و”رأس الخيمة العقارية” بنسبة 7 % للأول و1.3 % للثاني، عند 1.06 درهم، 0.79 درهم على التوالي.