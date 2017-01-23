الأسهم اليابانية تنخفض مع خسائر شركات التأمين

انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التداولات مع ارتفاع الين مقابل الدولار جنبًا إلى جنب مع خسائر شركات التأمين التي تأثرت سلبًا بتراجع عوائد السندات الحكومية وهو ما يؤثر في استثماراتها.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 1.30% إلى 18891 نقطة، فيما تراجع مؤشر “توبكس” بنسبة 1.25% إلى 1514 نقطة.

وجاء ذلك تزامناً مع ارتفاع العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 1.10% إلى 113.35 ين، في تمام الساعة 09:31 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وعادة ما يؤدي ارتفاع قيمة الين إلى ضغوط هبوطية في البورصة اليابانية لا سيما في الأسهم المرتبطة بالشركات المصدرة، إذ يجعل ذلك منتجاتها أقل تنافسية في الخارج.

وفي ختام التداولات، ارتفع سهم “توشيبا” بنسبة 9% إلى 268.9 ين، بعدما أشارت عدة تقارير إعلامية إلى أن الشركة دخلت إلى مفاوضات بشأن بيع أعمالها لأشباه الموصلات.

وأظهرت البيانات اليوم، نمو النشاط الصناعي في اليابان بنسبة 0.3% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، فيما أشارت التوقعات إلى نمو نسبته 0.4%.