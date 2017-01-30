الأسهم اليابانية تنخفض مع تباطؤ نمو مبيعات التجزئة

نخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التداولات، مع صدور بيانات ضعيفة أظهرت نمو مبيعات التجزئة في البلاد بأقل من المتوقع خلال الشهر الماضيتزامناً مع ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار.

وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 0.50% إلى 19368 نقطة، فيما انخفض مؤشر “توبكس” بنسبة 0.35% إلى 1543 نقطة.

وفي غضون ذلك ارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.45% إلى 114.59 ين، في تمام الساعة 09:25 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وعادة ما يشكل ارتفاع قيمة العملة المحلية ضغطاً على الأسهم في اليابان لا سيما المرتبطة بأعمال التصدير، إذا يجعل ذلك المنتجات أقل قدرة على المنافسة في الأسواق الأجنبية.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الاثنين، نمو مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% خلال ديسمبر/ كانون الأول مما كانت عليه خلال نفس الفترة قبل عام، مقارنة بنمو بلغ 1.7% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني وبتوقعات أشارت إلى نمو نسبته 1.6%.