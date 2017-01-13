الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التداولات ومحت خسائرها الأسبوعية، مع تراجع قيمة الين أمام الدولار ورغم توقعات ضعيفة إزاء التضخم بأسعار المستهلكين.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 0.8% إلى 19287 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “توبكس” بنسبة 0.6% إلى 1544 نقطة.

فيما انخفضت العملة اليابانية أمام الدولار بنسبة 0.15% إلى 114.88 ين في تمام الساعة 09:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع سهم “تاكاتا” بنسبة 16.45% إلى 1061 ين في ختام التدلاوات، بعدما أفادت تقارير بأن الشركة توصلت إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية بشأن الادعاءات الجنائية في حق الشركة على خلفية أزمة الوسائد الهوائية المعيبة.

فيما هبط سهم “نينتندو” بنسبة 5.75% إلى 23750 ينا، بعدما قالت الشركة إن منصة الألعاب الجديدة “سويتش” ستتكلف أكثر مما يتوقع المحللون.

وكشف مسح للبنك المركزي الياباني عن بلوغ توقعات التضخم أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، بعدما أكد 64.7% فقط ممن شملهم المسح أن أسعار المستهلكين في طريقها للارتفاع خلال السنوات المقبلة، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأخير من عام 2012.