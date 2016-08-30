الأسهم اليابانية تستقر رغم تراجع قيمة الين

استقرت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء، مع ظهور بيانات اقتصادية مهمة ورغم تراجع قيمة الين الياباني أمام الدولار.

وأظهرت البيانات الرسمية اليوم تراجع إنفاق الأسر اليابانية للشهر الخامس على التوالي في يوليو/ تموز بنسبة 0.5% عما كان عليه قبل عام، كما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2%، في إشارة على ضعف الطلب المحلي.

فيما بلغ معدل البطالة 3% خلال الشهر الماضي مقارنة بتوقعات بوصوله إلى 3.1%، وهو أدنى مستوى له منذ عام 1995.

وارتفع الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.3% إلى 102.27 ين في تمام الساعة 09:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وفي ختام التداولات، استقر مؤشر “نيكي” الياباني عند مستوى 16725 نقطة، كما استقر مؤشر “توبكس” عند مستوى 1312 نقطة.

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