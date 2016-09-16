الأسهم اليابانية ترتفع مع مكاسب البنوك والشركات التكنولوجية

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تداولات اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب البنوك والشركات التكنولوجية قبيل اجتماع بنك اليابان المزمع عقده الأسبوع القادم.

واستفادت الأسهم اليابانية من مكاسب السوق الأمريكي بعد انحسار التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بينما يتطلع المستثمرون لاجتماعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان حيث من المقرر أن يصدران قرارات بشأن أسعار الفائدة الأربعاء القادم.

وعزز تقدم موردي شركة “آبل” من مكاسب الأسهم اليابانية بعدما حقق سهم الشركة الأمريكية أعلى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول في بورصة نيويورك وسط تفاؤل شديد حول مبيعات “آيفون 7”.

وارتفع مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 0.7% إلى 16519 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “توبكس” بنسبة 0.8% إلى 1311 نقطة.

وارتفع سهم شركة ” Japan Display” بنسبة 11.3% إلى 167 ينا (1.64 دولار)، كما ارتفع سهم شركة “Alps Electric” بنسبة 6.2% إلى 2440 ين (23.92 دولار)، وصعد سهم شركة “Mitsubishi UFJ” للخدمات المالية بنسبة 2.7% إلى 511.2 ين (5.01 دولار).

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