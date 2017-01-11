الأسهم اليابانية ترتفع مع تفاؤل المستثمرين

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التداولات، مع انخفاض قيمة الين مقابل الدولار، ووسط تكهنات متفائلة بشأن السياسات المقرر الإعلان عنها من قبل الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب”.

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 0.35% إلى 19364 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “توبكس” بنسبة 0.5% إلى 1550 نقطة.

وجاء ذلك تزامناً مع تراجع العملة اليابانية أمام الدولار بنسبة 0.25% إلى 116.06 ين، في تمام الساعة 09:38 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفع سهم “توشيبا” بنسبة 4.35% إلى 301.1 ين في ختام التداولات، بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن المقرضين الرئيسيين وافقوا على مواصلة الدعم المالي للشركة رغم استعدادها لشطب جزء كبير من أعمالها النووية في الولايات المتحدة.

ويرى محللون أن شركات السيارات والتكنولوجيا والكيماويات اليابانية ستستفيد من السياسات المرتقبة لـ”ترامب” حيث من المتوقع أن يعلن خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده اليوم حاجته لضخ المزيد من استثمارات الشركات الأجنبية في الولايات المتحدة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تشكل تحولاً في الموقف بعيداً عن الإجراءات الحمائية إلى موقف أكثر دعماً للاستثمار، وهو ما سيكون ملائماً للشركات اليابانية دون شك.