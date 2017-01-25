الأسهم اليابانية ترتفع مع تفاؤل المستثمرين

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التداولات، لأول مرة خلال ثلاث جلسات، مقتفية أثر الأسواق العالمية مع تفاؤل المستثمرين بآفاق النمو الاقتصادي في ظل تواصل إعلان الشركات عن نتائج أعمالها.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 1.45% إلى 19057 نقطة، وصعد مؤشر “توبكس” بنسبة 1% إلى 1521 نقطة.

وجاء ذلك رغم ارتفاع العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.10% إلى 113.70 ين، بعدما تراجعت في وقت سابق إلى 114 ينا، ويشكل ارتفاع العملة المحلية عادة ضغوطاً على الأسهم لا سيما المرتبطة بأعمال التصدير إذ يجعل ذلك المنتجات أقل تنافسية في الأسواق الخارجية، لكن انخفاض الين يخفف من وطأة هذه الضغوط.

وتزايد تفاؤل المستثمرين تزامناً مع نتائج قوية لأعمال الشركات إلى جانب إشارات على نمو الطلب العالمي، كما أظهرت البيانات الرسمية اليوم تسجيل الميزان التجاري السلعي الياباني فائضاً لأول مرة خلال ست سنوات، وبلغ هذا الفائض 4.074 تريليون ين خلال عام 2016 مقارنة بعجز قدره 2.792 تريليون ين في 2015.